Będzie nowy dom dziecka dla wychowanków z Tomisławic.To pokłosie tragedii z maja FOTO

Przypominamy, ze 19-letni mieszkaniec gminy Warta wszedł na teren placówki i zaatakował nożem jej wychowanków oraz opiekunkę. Ataku nie przeżyła, pochodząca z Warty, 16-letnia Oliwia. Ranił także pięć osób, które trafiły do szpitali w Łodzi, Poddębicach oraz Sieradzu.

Władze powiatu sieradzkiego, pod które Tomisławice podlegają, podjęły natomiast decyzję, że dzieci, przebywające obecnie w Domu Pomocy Społecznej Bankowiec w Sieradzu, nie wrócą do Tomisławic. To dlatego, ze powrót tam przypominałby im o traumie jaką przeżyły. Powstanie natomiast nowy budynek na obrzeżach Sieradza, na terenie wspomnianego Bankowca.

– Powstanie budynek dostosowany do pobytu dzieci, dom po prostu, a nie jakieś miejsce wyremontowane po starej szkole - mówi Kazimiera Gotkowicz, wicestarosta powiatu sieradzkiego. - Zapewnilibyśmy wtedy dzieciom najlepsze z możliwych warunków pobytu. Dodam, że do czasu otwarcia nowej placówki dzieci pozostaną tam, gdzie są obecnie, czyli w Bankowcu. Mają tam bardzo dobre warunki pobytu. Udostępniona jest dla nich specjalna kondygnacja z dwuosobowymi pokojami z łazienką oraz balkonem. Z tego miejsce jest blisko do szkół. Z kolei te dzieci, które chodziły do szkół na terenie gminy Warta, bo wcześniej tam mieszkały, każdego dnia dowożone są do placówek przez kierowce.