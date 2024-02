Nauczyciele i szkoły z Sieradza i powiatu nagrodzone na Gali Plebiscytu Edukacyjnego 2024 w Łodzi ZDJĘCIA

Gala Plebiscytu Edukacyjnego województwa łódzkiego

Podsumowanie plebiscytu stało się okazją, by poznać laureatów - wyjątkowych nauczycieli, pedagogów, dyrektorów - wyróżnionych przez sa1mych wychowanków, uczniów, ich rodziców - czyli tych, którzy na co dzień widzą i doceniają ich trud oraz wielkie serce, wkładane w edukację młodego pokolenia. Poznaliśmy też najlepsze - według naszych Czytelników - placówki edukacyjne. Uroczystość odbyła się w Teatrze Pinokio, gdzie zjechali najwspanialsi nauczyciele z całego województwa łódzkiego.

Plebiscyt organizujemy już od wielu lat, by zaprezentować i wyróżnić pedagogów, którzy są najwyżej cenieni przez dzieci, młodzież, rodziców - bo to oni swoimi głosami decydują, kto w nim wygrywa. W ten sposób wyłoniliśmy laureatów - nauczycieli-pasjonatów, którzy nie tylko są fachowcami w swojej dziedzinie, ale i życiowymi przewodnikami dla młodych ludzi, wzorami do naśladowania. Poznaliśmy też najlepsze placówki edukacyjne w Łodzi oraz każdym powiecie naszego województwa.