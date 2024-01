WOŚP 2024 w Sieradzu. Finał z atrakcjami. Organizatorzy: sztaby, miasto, służby mundurowe zapraszają ZDJĘCIA

Krzysztof Ignaczak z Komendy Powiatowej PSP w Sieradzu zaprasza do udziału w licytacji na „jednodniowego strażaka zawodowego” na antenie Naszego Radia i na wieczorne pokazy. - Mamy spory poligon i bazę ratownictwa wodnego postaramy się więc, by zwycięzca aukcji na długo ją zapamiętał. To będzie wielka atrakcja szczególnie dla osób, które mają strażacką „zajawkę” – mówi z uśmiechem. - Postaramy się też, by wieczorny pokaz był jak najbardziej dynamiczny.