W powiecie sieradzkim ruszyła kwalifikacja wojskowa dla ponad 700 osób ZDJĘCIA

W poniedziałek zainaugurowano kwalifikację wojskową, z udziałem wojewody łódzkiego, Doroty Ryl, w jej rodzinnym Sieradzu.

- Dziś osoby zgłaszające się tutaj mają nadaną kategorię wojskową - mówi wojewoda. - To dla tych młodych ludzi wyznacznik, pozwalający im podjąć decyzję, czy może związać przyszłość z wojskiem, lub innymi służbami mundurowymi. Mając kategorię decyzja będzie dla nich prostsza. Dodam, że w całym województwie mamy 13600 osób objętych kwalifikacją, w tym około 600 kobiet. To między innymi pielęgniarki, studentki medycyny. Na kwalifikację stawić mogą się także ochotnicy, czyli ci, co wezwania nie dostali.