Wystartowały zapisy na Sieradzką Pielgrzymkę na Jasną Górę! Wielu chętnych, długa kolejka FOT

Pierwszego dnia zainteresowanie zapisami było długa kolejka do biblioteki parafialnej, gdzie można dopełnić formalności. Aby się zapisać konieczny jest dokument tożsamości. Koszt pielgrzymowania dla dorosłych to 100 złotych, a dla dzieci i młodzieży do lat 18 - 60 złotych. Pieniądze z wpisowego mają być przeznaczone między innymi na zakup nowego nagłośnienia pielgfrzymkowego.

Biuro pielgrzymkowe czynne będzie od poniedziałku do soboty włącznie w godzinach 9-12 oraz 16-19. Kierownikiem grupy jest ks. Przemysław Strzelczak, natomiast osobą świecką odpowiedzialną za pielgrzymkę Marek Jasiewicz.

Dodajmy, że nasi pątnicy pójdą w efektownych czerwonych koszulkach. Na Jasną Górę wejdą natomiast w strojach ludowych oraz z chorągwiami z Bazyliki Mniejszej.Tak jest od wielu wielu lat, z fasonem, po sieradzku. Jednym z pątników będzie prezydent naszego miasta Paweł Osiewała. Przewiduje się, że w drogę na Jasną Górę wyruszy około 800 osób.