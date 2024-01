Kazimierz Kosecki. - Nieść drewniany krzyż, to nie jest prosta sprawa ZDJĘCIA

Tegoroczne wędrowanie było szczególne dla ponad 70-letniego sieradzanina Kazimierza Koseckiego.

- Tak, jestem jednym z pielgrzymkowych rekordzistów, szedłem 43 razy - mówi pan Kazimierz. - Moje pielgrzymowanie zaczęło się w roku 1979. Byłem akurat przed wyjazdem na budowę Rurociągu Przyjaźń do ZSRR. Dzień przed wyjściem do Częstochowy żona Barbara mówi ni stąd ni zowąd, słuchaj jutro wychodzi pielgrzymka na Jasną Górę, nie masz nic do roboty, może byś poszedł. Myślę sobie, czemu nie, mogę spróbować. Zapisałem się u księdza Kazimierza Grabowskiego i rano w drogę. Wtedy chodziliśmy jeszcze przez Wieluń, a od Złoczewa do Czarnożył jechaliśmy wozami przykrytymi plandekami na specjalnych pałąkach. Na tych wozach to także spaliśmy. Były one przez wiele lat takim znakiem rozpoznawczym naszej pielgrzymki. Po raz ostatni wóz pojechał z 400 pielgrzymką. Był to wóz Wacka Tęsiorowskiego, wozaka nad wozaki, jak niektórzy mówią króla sieradzkich wozaków. Ale wracając do tej mojej pierwszej wyprawy na Jasną Górę. Spodobało mi się i już wtedy wiedziałem, że będę chodził. Pojechałem jednak na budowę rurociągu w okolice Nowopołocka, Witebska.Jak ogłosili stan wojenny w 1981 roku to wróciliśmy do Polski. Za to 1982 poszedłem po raz drugi. Wtedy szliśmy już trasą przez Szynkielów. Jak dobrze pamiętam, to towarzyszyło nam ze 30-40 wozów, bo w Szynkielowie dołączyło z 10. Wtedy chodziła jeszcze z nami Zduńska Wola, bo oni swojej pielgrzymki nie mieli. Dopiero od 1991 roku mają, dzięki księdzu Józefowi Miłkowi, który chodził wcześniej z nami.