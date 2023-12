Już jest! Budowa największej w regionie ruchomej szopki bożonarodzeniowej zakończona FOTO

- Ruszyliśmy z budową w trzecią niedzielę listopada - - mówi Paweł Stępień, od wielu lat kierujący pracami. - Najtrudniejsze było postawienie rusztowania oraz zawieszenie na suficie kaplicy panoramy z niebem. Jeśli chodzi o ekipę, jest stała, już w sierpniu, wrześniu, dzwonią do mnie z zapytaniem, czy będą w składzie. Jeśli chodzi o wygląd szopki, jest dużo wiatraków. To dlatego, że niegdyś Warta z nich słynęła. To niejako symbol naszego miasta i okolicy. Jest też kościół bernardyński, a jego makietę zrobił dla nas pan z podkrakowskiej Alwerni. Z kolei świątynię licheńską wykonali osadzenie w sieradzkim Zakładzie Karnym, ale także warcki klasztor sióstr bernardynek. Nie mogło oczywiście zabraknąć budynku Urzędu Miasta, znajdującego się na warckim Rynku. Co roku staramy się dokładać. Nowością jest między innymi figurka pasterki, która przywędrowała do nas aż z Włoch, a zakupiła ją warcianka mieszkająca w Kanadzie. Widziała naszą szopkę w internecie i była zachwycona. Po raz pierwszy są także drzewa brzozowe. Proszę też zerknąć na nasz strumyk, woda płynie, koło młyńskie się obraca. Tu ciągle coś się dzieje. Szopka jest głównie atrakcją dla dzieciaków. Przyjeżdżają to zresztą wycieczki ludzi aby ją zobaczyć. Bezcenne jest natomiast wrażenie, kiedy zostanie odsłonięta po raz pierwszy, przez kościół przechodzi wtedy takie "oooooo".