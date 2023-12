Wyjątkowa uroczystość w Błaszkach. Złote oraz diamentowe gody ZDJĘCIA

Złote Gody to rocznica wyjątkowa, a także doskonała okazja do świętowania. We wtorek 19. 12. 2023 roku dwadzieścia dziewięć par z terenu Gminy Błaszki świętowało tzw. „Złote Gody”, czyli jubileusz 50- lecia pożycia małżeńskiego, a jedna para „Diamentowe Gody”, czyli 60- lecie małżeństwa.

W tej pięknej uroczystości udział wzięli Burmistrz Błaszek Piotr Świderski, Zastępca Burmistrza Błaszek Iwona Lisiak, Skarbnik Małgorzata Woźniakowska, Dyrektor Centrum kultury Tomasz Sobczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej w Błaszkach Ireneusz Hendrysiak oraz kierownik USC Agnieszka Posiewała.

Podczas uroczystości Burmistrz Błaszek wręczył Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznawane przez Prezydenta RP w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństw z terenu Gminy Błaszki. Skierował także słowa uznania i podziękowania za długie pożycie małżeńskie oraz piękny przykład dla młodego pokolenia. Oprócz medali jubilaci otrzymali pamiątkowe ryngrafy gratulacyjne, kwiaty i upominki. Nie zabrakło również symbolicznego toastu. Uroczystość uświetniły występy artystyczne w wykonaniu Naomi Wesselius oraz podopiecznych z Centrum Kultury w Błaszkach oraz wiersze lokalnej poetki Pani Marioli Malinowskiej.