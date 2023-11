Włamał się do warsztatu. Sieradzcy policjanci zatrzymali sprawcę po kilku godzinach. Grozi mu do 10 lat ZDJĘCIA

Sprawca – jak informuje aspirant sztabowy Agnieszka Kulawiecka, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu – wpadł po tym jak dyżurny policji został powiadomiony o włamaniu do warsztatu mechanicznego w Sieradzu. - W nocy sprawca wybił szybę w oknie budynku i wszedł do środka. Ukradł zaparkowanego w garażu dostawczego peugeota. Z zakładu zginęły również elektronarzędzia, sprzęt komputerowy, kosiarka oraz rożnego rodzaju narzędzia i sprzęt do naprawy samochodów. Wartość skradzionego mienia została oszacowana na prawie 47 tysięcy złotych. Na miejscu zdarzenia pracowali śledczy i kryminalni z sieradzkiej komendy. Policjanci z udziałem technika kryminalistyki wykonali oględziny i zabezpieczyli ślady pozostawione przez sprawcę. Dokładnie przejrzeli również zapisy monitoringów.

Jak relacjonuje dalej… - Skrupulatna praca i analiza zgromadzonych materiałów dowodowych szybko przyniosły efekty. Już kilka godzin po włamaniu policjanci znali personalia osoby, która mogła dokonać tego przestępstwa. Podejrzewali, że sprawcą jest 30-letni sieradzanin. Typowany włamywacz był dobrze znany policjantom z wcześniejszych konfliktów z prawem. Kiedy kryminalni weszli do jego mieszkania, mężczyzna jeszcze spał. 30-latek przyznał się policjantom, że to on włamał się do warsztatu. Został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Funkcjonariusze znaleźli również skradzionego busa, który zaparkowany był w centrum miasta, niedaleko miejsca zamieszkania sprawcy. Mężczyzna wyjaśnił, że włamał się do warsztatu na złość swojemu kuzynowi, z którym był w konflikcie. W nocy wybił szybę w budynku, w którym zaparkowany był dostawczy peugeot. Załadował na niego znajdujący się tam sprzęt. Następnie rozbroił mechanizm blokujący bramę wjazdową i wyjechał skradzionym samochodem. Pojechał do pustostanu na obrzeżach miasta, gdzie wyładował skradzione mienie. Ponownie pojechał do warsztatu, skąd wywiózł pozostałe narzędzia, które również wyładował w pustostanie.