Policjanci podsumowali akcję "Wielkanoc 2023" w powiecie sieradzkim

- W okresie świątecznym w naszym regionie było bezpiecznie, nie doszło do żadnego wypadku drogowego - młwi asp. sztab. Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. - Odnotowano 12 kolizji, w których nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Policjanci zatrzymali 5 kierujących pod wpływem alkoholu.

7 kwietnia około godziny 19.30 dyżurny policji otrzymał zgłoszenie, że w okolicach Rossoszycy kierowca BMW wjechał do rowu i uciekł. Na miejsce skierowany został patrol warciańskiego komisariatu. Policjanci ustalili, że właścicielem auta jest 28-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego, który prawdopodobnie przebywa na jednym z parkingów w Warcie. Mundurowi zastali tam 28-latka od którego wyraźnie czuć było alkohol i trudno było się z nim porozmawiać. Badanie alkomatem wskazało, że miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna początkowo zaprzeczał, że to on kierował BMW. Twierdził, że to jakiś przypadkowo poznany mężczyzna, którego danych nawet nie zna. Jednak w dalszej rozmowie z policjantami przyznał się do kierowania BMW. Wyjaśnił, że uciekł z miejsca zdarzenia, gdyż bał się konsekwencji prawnych. Kolejnych dwóch nieodpowiedzialnych kierujących wpadło w ręce błaszkowskich policjantów. Około godziny 21.30 na ulicy Sulwińskiego w Błaszkach mundurowi zatrzymali do kontroli osobowego citroena, którego 33-letni kierowca miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu. To jednak nie jedyne jego przewinienie. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach okazało się, że złamał on sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów, a samochód którym jechał nie miał aktualnych badań technicznych.Natomiast po godzinie 20.00 w miejscowości Wągłczew w wyniku policyjnej kontroli ujawniony został nietrzeźwy kierowca volkswagena. 36-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego kierował samochodem mając w organizmie ponad promil alkoholu. Z kolei około godziny 22.30 na ulicy Aleja Grunwaldzka w Sieradzu patrol ruchu drogowego zatrzymał do kontroli kierowcę seata. Okazało się, że 38-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego jechał na „podwójnym gazie”, gdyż badanie alkomatem wskazało ponad 2,2 promila alkoholu w organizmie.