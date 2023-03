Kradł markowe perfumy, ale wpadł w ręce policji. Grozi mu 15 lat więzienia!

- Do zdarzeń doszło na początku lutego tego roku - mówi asp. sztab Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. - W godzinach rannych mężczyzna wszedł do sklepu kosmetycznego w centrum miasta. Z półek wziął kilka flakonów perfum i schował je pod kurtką i szybko wyszedł nie płacąc za towar. Kika godzin później, działając w ten sam sposób złodziej ukradł perfumy w innej drogerii. Kiedy wychodził ze sklepu zauważył go ochroniarz. Próbował go zatrzymać i doszło między nimi do szarpaniny. Następie złodziej odepchnął go i uciekł. Ochroniarz odzyskał część skradzionego mienia, które wróciło do dalszej sprzedaży. O zdarzeniach powiadomiono dyżurnego policji. Łączną wartość strat oszacowano na ponad 1600 złotych. Nad sprawą pracowali kryminalni z sieradzkiej komendy. Dobra znajomość środowiska przestępczego oraz współpraca z personelem sklepów doprowadziły do ustalenia tożsamości sprawcy. O kradzieże podejrzewany był 30-letni sieradzanin, którego policjanci zatrzymali 22 marca 2023 roku. Mężczyzna był im dobrze znany z wcześniejszych konfliktów z prawem. W rozmowie z policjantami przyznał się do dokonanych przestępstw. Twierdził, że powodem tego był zawód miłosny oraz zbyt duża ilość wypitego alkoholu. 30-latek usłyszał prokuratorskie zarzuty kradzieży rozbójniczej oraz kradzieży mienia. Ponieważ działał w warunkach recydywy, grozi mu kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.