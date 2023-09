Kradł w Sieradzu alkohol, perfumy, ale w końcu wpadł. Grozi mu 5 lat więzienia!

- W miniony piątek pracownik ochrony ujął złodzieja w jednej z sieradzkich galerii - mówi asp. sztab. Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. - Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że na teren drogerii wszedł mężczyzna, który z regałów wziął kilka sztuk markowych perfum. Towar schował w odzieży, a następnie wybiegł ze sklepu nie płacąc za niego. Ochroniarz dogonił go na terenie galerii, a następnie przekazał policjantom, którzy przejęli dalsze czynności. Był to 22-letni mieszkaniec Sieradza,mający wcześniej konflikty z prawem. W odzieży ukrywał skradzione perfumy o wartości prawie 1200 złotych. Został on przewieziony do komendy. Okazało się, że to nie była jedyna kradzież na jego koncie. Kryminalnych ustalili, że pod koniec sierpnia w jednym z marketów ukradł alkohol, artykuły spożywcze i chemiczne o wartości ponad 1000 złotych. Zebrane dowody pozwoliły na postawienie mężczyźnie dwóch zarzutów kradzieży. W czasie przesłuchania przyznał się do dokonanych przestępstw. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.