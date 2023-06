Wspólna akcja policji z Łodzi i Sieradza. Trzem zatrzymanym grozi więzienie ZDJĘCIA Dariusz Piekarczyk

Zabezpieczony ponad kilogram narkotyków i zatrzymanych trzech mężczyzn trudniących się nielegalnym procederem narkotykowym, to efekt działań łódzkich i sieradzkich policjantów. 24 i 34-latek wpadli w ręce stróżów prawa. Zatrzymany został również 49-letni diler. Wszyscy usłyszeli prokuratorskie zarzuty wprowadzania do obrotu znacznej ilości nielegalnych środków. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące podejrzani spędzą w areszcie. Grozi im kara do 12 lat więzienia.