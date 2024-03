Wieczerza Paschalna i obrzęd obmycia nóg w Bazylice Mniejsze w SieradzuZDJĘCIA

Wielki Czwartek upamiętnia ustanowienie Eucharystii oraz sakramentu kapłaństwa. Msza Wieczerzy Pańskiej, celebrowana tego dnia rozpoczyna Triduum Paschalne. Sprawuje się ją na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje Ciało i Krew. Następnie polecił swoim uczniom, by czynili to na Jego pamiątkę. Było to ustanowienie dwóch sakramentów – kapłaństwa i Eucharystii. Z wieczorną mszą łączy się obrzęd obmycia nóg mężczyznom. Ostatnią wieczerzę, kiedy Jezus obmył nogi uczniom.

Triduum i Wielki Tydzień zaczęto obchodzić na przełomie IV i V wieku.

