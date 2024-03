Słowo ranić potrafi! Grób Pański w Sanktuarium Matki Bożej Księżnej Sieradzkiej ZDJĘCIA

- Tegorocznym hasłem przewodnim Grobu Pańskiej jest Pan moją mocą - mówi Dawid Zawiasa. - To cytat z Księgi Psalmów, będący wytłumaczeniem głównego motywu. Jest także cytat z Czesława Niemena - dziwny jest ten świat. Główny motyw to zaś hejt i ogólne obrażanie ludzi złym słowem. Hejt to nic innego, jak obraźliwy i bardzo złośliwy, ale i obraźliwy komentarz w internecie i mówienie o kimś w wrogi sposób, co często bywa nieprawdą. Słowo może ranić, zabijać, nawet zwykłe obgadywanie, obrażanie innych. Często obgadywanie nie ma choćby w części prawdy, a chodzi jedynie o zrobienie przykrości drugiej osobie i co najgorsze, wywołanie negatywnych opinii na jej temat u innych. Hejt stał się bardzo powszechny w ostatnim czasie we współczesnym świecie i proszę zauważyć, że potrafi doprowadzić do ludzkich tragedii, jak choćby samobójstwa. Mam cichą nadzieję, że tą właśnie inicjatywą dotrę do choćby jednej hejtującej osoby, która przemyśli to co robi i zaprzestanie krzywdzenia ludzi.