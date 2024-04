Wstęga przecięta! Kompleks sportowy w Kalinowej oddany do użytku! ZDJĘCIA

Inwestycja obejmowała budowę kompleksowego zespołu sportowego składającego się z boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej tj.: boisko do piłki ręcznej, boisko do siatkówki, boisko do koszykówki, kort tenisowy, bieżnia trójtorowa oraz skocznia do skoków w dal wraz z infrastrukturą sportową na tym obszarze m.in.: bramki aluminiowe, zestaw do koszykówki, piłkochwyty oraz ogrodzenie działki wraz z urządzeniami małej architektury. Pozostały teren został utwardzony kostką brukową oraz wykonane zostały miejsca postojowe. Boisko będzie służyć nie tylko uczniom ale również mieszkańcom Kalinowej i okolic. Szeroka funkcjonalność powstałego boiska sportowego przyczyni się do popularyzacji uprawiania sportu oraz propagowania zdrowego trybu życia.

Zadanie dofinansowane zostało z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia. Kwota dofinansowania: 1.214.871,84 zł. Wartość całkowita zadania: 1278 812,46 zł.