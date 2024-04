Morderstwo 16-latki w Tomisławicach. Trwa oczekiwanie na opinie biegłych ZDJĘCIA

- W sprawie trwa oczekiwanie na opinie biegłych z zakresu badania mechanizmu powstania śladów krwawych oraz z zakresu informatyki śledczej - mówi Jolanta Szkilnik, zastępca Prokuratora Okręgowego w Sieradzu i jednocześnie rzecznik prasowy. Aktualnie nie jest możliwe dokładne określenie terminu zakończenia śledztwa, bowiem zależne jest to od czasu nadesłania w/w opinii przez biegłych oraz ewentualnych innych czynności, które należy wykonać po zapoznaniu z opiniami.

Dramat w Domu Dziecka w Tomisławicach w powiecie sieradzkim rozegrał się przed północą, we wtorek, 9 maja 2023 roku.Mężczyzna wszedł na teren placówki i zaatakował nożem jej wychowanków oraz opiekunkę. Ataku nie przeżyła, 16-letnia Oliwia, z którą wcześniej się spotykał. Ranił ponadto pięć osób, które trafiły do szpitali w Łodzi, Poddębicach oraz Sieradza. Na szczęście przeżyły one atak szaleńca.

Oliwia spoczęła na Cmentarzu Parafialnym w Warcie, gdzie przed pójściem do Domu Dziecka w Tomisławicach mieszkała z matką i rodzeństwem.