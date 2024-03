Sieradzanin z ORP Komendant Piłsudski. Unikatowe ZDJĘCIA z lat 30. Koniecznie zobaczcie

Ustaliliśmy, że kiedy Antoni Piotrowicz służył na Komendancie Piłsudskim jego dowódcami mogli być kpt. mar. dypl. Tadeusz Stoklasa (20 marca 1930-25 maja 1930), kpt mar. Mikołaj Szemiot (26 maja 1930-1931) lub kp. mar. Jerzy Umecki (1931-1932). Dodajmy, że okręt brał udział w Kampanii Wrześniowej. Został zatopiony przez polską załogę na Helu. Podnieśli go Niemcy i wcielili do Kriegsmarine, gdzie służył do września 1943 roku. Zatopiony został w wyniku nalotu alianckiego we francuskim porcie Nantes.

Wróćmy jednak do Antoniego. Był jednym z ośmiorga dzieci małżeństwa Piotrowiczów. Ojciec miał na imię Franciszek.