Sieradzka pielgrzymka wyruszyła na Jasną Górę! Poszło ponad 500 osób! ZDJĘCIA

Pątników wyruszających do Czarnej Madonny żegnali między innymi starosta sieradzki Mariusz Bądzior oraz wójt gminy Sieradz Jarosław Kaźmierczak.

Pielgrzymuje natomiast prezydent Sieradza Paweł Osiewała.

- Sierpień to już taka tradycja nie tylko moja, ale w tym roku co najmniej także z pół tysiąca mieszkańców Sieradza i regionu - mówi włodarz miasta.- Pielgrzymujemy do Częstochowy podziękować, poprosić o błogosławieństwo na kolejny rok. Zawsze przechodzą mnie jednak ciarki przez skórę, kiedy pomyślę sobie, że 413 lat temu ludzie też wyruszali z naszego miasta, pewnie z takimi samymi problemami jak my. To nasza piękna sieradzka tradycja. To też ciekawe zjawisko z punktu widzenia socjologicznego, bo na szlaku pątniczym pomagamy sobie, jesteśmy w radosnych, ale i ciężkich chwilach słabości. Dodam, że to już moja dziewiąta lub dziesiąta z rzędu pielgrzymka na Jasną Górę, ale chodziłem też wcześniej, trudno więc zliczyć która. Pielgrzymka to też symbol Sieradza, regionu. My chodzimy do Matki Bożej od wieków, kiedyś jeździły jeszcze wozy. Nasze pielgrzymki przetrwały zabory, czasy stalinizmu i co wieszczą, że skończą się za 10 czy 15 lat nie wiedzą co mówią. To jest nasze sieradzkie, z czego jesteśmy dumni.