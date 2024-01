Wieczór kolęd w Kole Gospodyń Wiejskich w Rudzie - Zielony Las ZDJĘCIA

Przewodniczącą koła jest Anna Kolasa.

- Mamy 17 członkiń - mówi Anetta Szczepanik-Bartela. - Pod różnymi nazwami Koło działa już przeszło 50 lat. Spotykamy się i działamy w naszym kole z ogromnego zamiłowania do tradycji i folkloru. Jesteśmy w różnym wieku, lubimy śpiewać - bo muzyka łączy pokolenia, przyrządzać różne dania bo trafiamy przez żołądek do serca. Kochamy to co robimy.