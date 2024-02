Sieradzanie mogą dołączyć się do urodzinowych życzeń dla Marka Niedźwieckiego. Sympatyczna inicjatywa na jubileusz radiowca ZDJĘCIA

Pomysłodawcą sympatycznej inicjatywy jest wielki sieradzki fan Marka Niedźwieckiego – Cezary Szydło. Niespodzianka szykowana jest na 24 marca, kiedy urodzony w Sieradzu radiowiec obchodzić będzie zacny jubileusz. - To najsłynniejszy dziennikarz muzyczny w Polsce, który urodził się w Sieradzu, mieszkał w Szadku, do szkoły średniej uczęszczał w Zduńskiej Woli, studiował w Łodzi, a zawodowo jest związany od lat z Warszawą - najpierw radiowej „Trójce”, gdzie tworzył kultową Listę Przebojów Trójki, obecnie z internetowym radiem 357 – wylicza Cezary Szydło podkreślając, że na liście wielu miast, z którym związany jest Marek Niedźwiecki, Sieradz zajmuje szczególne miejsce. - Urodził się tutaj, więc jest do nas przypisany – podkreśla z uśmiechem. - Siostra pana Marka, która mieszka w Sieradzu opowiadała mi, że bardzo często odwiedza Sieradz. No a na antenie, co słyszą już wszyscy, często wspomina o naszym mieście. W związku z tym, że to bardzo zacne urodziny, przygotowałem kartkę z życzeniami, do której dopisać się mogą wszyscy chętni oraz symboliczny prezent – kawę i filiżankę z logiem Sieradza.