Dzień Żołnierzy Wyklętych. Sieradz pamięta, w środę uroczystości

W niedzielę (5 marca) dalszy ciąg uroczystości. O godz. 11 w kościele parafialnym w Wągłczewie rozpocznie się msza święta. Na 12.15 zaplanowano z kolei uroczystości przy Pomniku Żołnierzy Wyklętych w Orle Białym.

Poniżej tekst o rodzinie Chowańskich z Orła Białego

Chowańscy z Orła Białego - rodzina Żołnierzy Wyklętych znad Warty

Antoni Chowański był kozakiem. Czy ktoś chce, czy nie. Po wstąpieniu w szeregi Konspiracyjnego Wojska Polskiego i złożeniu w styczniu 1946 roku przysięgi, trafił do obwodu "Młockarnia", gdzie zajmował się wywiadem. Tak rozpoczęła się jego powojenna działalność wśród Żołnierzy Wyklętych, którą prezentujemy w drugiej części dziejów rodziny Chowańskich.

- Spektakularna była akcja rozbrojenia posterunku Milicji Obywatelskiej w Wągłczewie - wspomina Tadeusz Chowań-ski, dla którego Antoni, pseudonim Kuba, był wujem. - Akcją kierował osobiście wuj, wtedy już w stopniu podchorążego. Zdobyto tam wtedy broń. To była o tyle ważna akcja, że partyzanci poczuli się po niej pewniej. W region poszła też wiadomość, że jest wojsko konspiracyjne, które walczy z komunistycznym bezprawiem.

Oddział Antoniego Chowańskiego szybko zaczął się rozrastać. Był też coraz bardziej aktywny. - Zaczęła się partyzantka na całego - opowiada Tadeusz Chowański. - Leśni wzięli się za pospolitych bandytów, którzy terroryzowali ludność, ale też zaczęli walkę z zaczynającym się terrorem władzy komunistycznej. Likwidowano między innymi funkcjonariuszy UB, którzy byli brutalni w stosunku do partyzantów. Tak było choćby z wysokim oficerem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa z Sieradza, który słynął z wyjątkowo brutalnych metod śledczych. Zastrzelili go w jego mieszkaniu koło sieradzkiej fary. To była bodajże najbardziej spektakularna akcja, bo ów oficer doskonale znany był także mieszkańcom Sieradza. Inne akcje? Wykonano wyrok śmierci na jednym z dezerterów z KWP, który podjął współpracę z MO.