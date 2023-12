Rody nadwarciańskie. Turowiczowie - ich aptekę w Rynku znali wszyscy sieradzanie ZDJĘCIA

W ostatnich dniach sierpnia Wanda i Stefan Turowiczowie przybyli więc z wielkiej Warszawy do małego, cichego, prowincjonalnego Sieradza.

Pani Ita Turowicz wodzi wzrokiem po niewielkim pokoiku w bloku przy Krakowskim Przedmieściu w Sieradzu. Zamyśla się, szuka w pamięci dni minionych, przywołuje czas, który w sny odszedł...

- Wojna szła, nadchodziła - kontynuuje swoją opowieść pani Ita. - Tato zmobilizowany został w połowie sierpnia 1939 roku. Trafił do Głównego Punktu Opatrunkowego 10. Dywizji Piechoty Armii Łódź. Doszedł do Siedlec. Stamtąd, po rozformowaniu jednostki w której służył, wrócił pieszo, an przełomie września i października, do Sieradza wraz z panem Józefem Łazuchiewiczem. Znoszone buty i orzełek z czapki wojskowej ojca, to do dziś relikwie w naszym domu. Mama wytrzymała w Sieradzu do 3 września. Tego dnia wsiadła na furmankę wynajętą przez Ryszarda Jakimowicza, poprzedniego właściciela apteki. Dotarła do Uniejowa. I tam miało miejsce wydarzenie, które miało wpływ nie tylko na na jej wrześniową tułaczkę, ale i na nasze dalsze losy, ale po kolei. W Uniejowie coś pociągnęło ją do kościoła. Zrezygnowana, umęczona kobieta weszła do świątyni i zaczęła się modlić. W końcu jakby z wyrzutem mówi do Boga "modlę się tyle, tyle i nadal nie wiem co robić - jechać dalej, do Warszawy, czy wracać do Sieradza". Zrezygnowana wyszła z kościoła wprost na furmankę, którą powoził młody Żyd. Dokąd pan jedzie - zapytała? Do Łodzi - odpowiedział. Mama zapytała, czy może wsiąść. Pozwolił.Dojechała spokojnie do Łodzi, a nocą nad Uniejowem rozpętało się piekło. Po tygodniu mama wróciła do Sieradza nawet nie draśnięta. Przez wiele lat odwiedzaliśmy potem kościół w Uniejowie.

W aptece, która ze Staromiejskiej stała się Altstadt Apotheke, tymczasem nowe porządki. Zarządcą został pochodzący z Finlandii Niemiec Walfried Freudenfeld. Stefan Turowicz, po powrocie z wojennej poniewierki, został receptariuszem w swojej niegdyś aptece. - Wracając do zarządcy, to nie był zły Niemiec - kontynuuje swoją opowieść pani Ita. - Żonę miał za to podłą.Kiedyś ojca zatrzymało gestapo i wsadziło do więzienia. Wtedy zarządca apteki wziął dwa litry spirytusu, poszedł do szefa gestapo niejakiego Stalińskiego i ojca wykupił. Nie wiem czy to pomogło, bo z 200 zatrzymanych 150 wypuszczono, ale pozostałych wysłano do Oświęcimia. Walfried Freudenfeld wykonał zdjęcia , prawdopodobnie w kwietniu 1942 roku, z ewakuacji sieradzkiego getta. Zdjęcia ocałały. Negatywy przechowywano w domu moich rodziców. Jeśli już jesteśmy przy owym dobrym Niemcu, to jeszcze coś opowiem. Dyrektorem szpitala został Leopold Maiditsch. To Austriak. Przez Polaków był lubiany i szanowany, bo udzielał im pomocy. Tato opowiadał, że kiedy dowiedział się, że Niemcy zajęli Francję, to płakał. W listopadzie 1944 roku został został nawet zwolniony ze swego stanowiska. Zmarł nagle 2 grudnia 1944 roku i pochowany został na sieradzkim cmentarzu. Polaków, którzy przybyli na jego pogrzeb przepędziła policja. Leopold Maiditsch planował osiedlić się w Sieradzu, a został tu na zawsze. Jeszcze wspomnę o księdzu Antonim Samulskim, który był proboszczem, na trzy powiaty, w Charłupi Wielkiej, bo tylko tam kościół był czynny. Okupanci zrobili go proboszczem, bo rodzice wyjechali przed wojną na saksy do Niemiec. To był ofiarny kapłan, którego UB po wojnie straszliwie męczyło. Zmarł po wypuszczeniu z więzienia zaledwie w wieku 50 lat. Ale odbiegłam od tematu. Ojciec był żołnierzem Armii Krajowej Okręgu Łódź Barka. Potajemnie przekazywał paczki z lekarstwami siostrze urszulance Paulinie Jaskulance oraz Jadwidze Kozłowskiej, komendantce Wojskowej Służby Kobiet. Leki trafiały nawet do warszawskich oddziałów AK. Z zabieraniem lekarstw przez siostrę związana jest zresztą ciekawa historia. Zakonnica, w cywilnym ubraniu, bo przecież zakonnice w habitach pokazywać się nie mogły tak długo krążyła po Rynku, aż upatrzyła, że nikogo w aptece nie ma. Wtedy dopiero wchodziła do środka.