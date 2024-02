Opowiadania nadwarciańskie. Włodarczykowie z Unikowa przeżyli gehennę Sybiru ZDJĘCIA

- Ojciec do nas pisał, listy docierały, więc wiedzieliśmy że żyje. Za to nas przewieziono do sowchozu Komintern koło Aleksandrii na terenie dzisiejszej Ukrainy. Trafiliśmy tam, doskonale pamiętam, przed żniwami w 1943 roku. Żniwa w Rosji, a zwłaszcza w czasie wojennym, to świętość. W tym Kominternie, to razem z bratem zaczęliśmy do szkoły chodzić, jakiej, oczywiście, że radzieckiej, bo innej przecież nie było. Pisać i czytać po rosyjsku do dziś potrafię, choć to tyle lat minęło, patrz pan. Uczyła tam też Polka Irena Wolf. Żyło się nam w tym Kominternie trochę lepiej, bo z pola można było podkraść co nieco, a to marchew, a to ziemniaki czy też inne warzywa. No, było już lepiej. Wojna się w końcu skończyła, a my dalej w Rosji, o wyjeździe ani słychu. W końcu, bodajże w marcu 1946 roku, gruchnęła wieść - wracamy do Polski, Boże jedyny do Polski! Ale jakiej Polski, do Niechniewicz? Nie, bo Niechniewicze, to już nie Polska, a Związek Radziecki.