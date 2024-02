Opowieści nadwarciańskie. Polak niczym brzoza - z Astany do Sieradza ZDJĘCIA

Nowosieleckich droga do Polski rozpoczęła się, tak naprawdę, w latach 30. ubiegłego wieku. Mieszkali wtedy w Kamieńcu Podolskim, który po II zaborze (1793) znalazł się w granicach Rosji. Na krótko, w czasie wojny polsko-bolszewickiej, od połowy listopada 1919 roku do połowy lipca 1920 roku, miasto powróciło pod polską administrację.

Już pod koniec lat 20. Polacy z Kamieńca przekonali się, co znaczy młoda władza radziecka. Jan Solski, pradziadek pani Ludmiły, wywieziony został do Kazachstanu. Za co?

- On miał swoje poglądy i głośno o tym mówił, jak wspomina babcia - mówiła pani Ludmiła. - Był też działaczem polskim. Wrócił do Kamieńca w 1936 roku, ale wtedy rodziny Solskich już tam nie było.