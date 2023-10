Przegląd prasy z tygodnia 29.10.2023. Co działo się w Sieradzu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Świat złoczewskiego liceum na kadrach sprzed nawet kilkudziesięciu lat. To kolejna porcja archiwalnych zdjęć zaprezentowanych przez Urząd Miejski w Złoczewie. Zapraszamy do oglądania.

Kolorowa Rabatka Magdalena Owczarek mieści się w Chrzanowicach 6 naprzeciwko cmentarza w Błaszkach. Oferuje ona wszystko co potrzebne na cmentarz jak i do ogrodu.

Trwa tegoroczna edycja konkursu piękności Angel of Poland. Zgrupowanie uczestniczek, które starają się o przepustkę do świata mediów i modelingu, zawitają niebawem do Uniejowa. Tu na zgrupowaniu będą przygotowywać się do finałowej gali.