Michał Pietrzak, wiceprzewodniczący zarządu Nowej Lewicy odszedł z partii. Nie tylko on

Działacz twierdzi, że wynik partii w październikowych wyborach miał wpływ na jego decyzję, która podjął wcześniej. Powód rezygnacji komentuje pisząc: "Nie ma się co oszukiwać - ludzie nie rezygnują tuż przed metą, gdy wszystko jest ok. Chcą rosnąć i rozwijać się dalej. Ja takiej możliwości dla siebie już nie widzę, dlatego wracam do miejsca z którego przyszedłem - do działalności społecznej. Czuję po prostu, że w ostatnich miesiącach większość energii szła na spory wewnętrzne. Taka jest polityka, a ja w tej formie nie potrafię się odnaleźć."

Michał Pietrzak z polityką związany jest od początku powstawania partii Wiosna Roberta Biedronia, a później Nowej Lewicy. Kandydował do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku, oraz do Sejmu RP w tym samym i bieżącym roku, nie uzyskując mandatu.