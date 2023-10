"Sira" - sztandarowy zakład Sieradza w kolekcji Andrzeja Błaszczyka ZDJĘCIA

- Pracowałem w Sirze od roku 1965 do końca istnienia zakładów, czyli do roku 1996, czyli do upadłości - mówi Andrzej Błaszczyk. - Z czasem zaczęły wpadać mi w ręce eksponaty związane z zakładem. Zakiełkowała więc myśl o wystawie. Trochę eksponatów jest w Muzeum Okręgowym w Sieradzu, a wystawa ma być w roku 2025. U nas jest już dziś, bo eksponatów przybywa. Prezentujemy maszyny szwalnicze, liczące, na czele z liczydłem. Są też wyroby, bluzki, kostiumy, podomki. To głównie rzeczy damskie, choć jest też męskie wdzianko ze spodenkami. Niektóre eksponaty są moje, ale mamy także wypożyczone. Jest też strój sieradzki, bo Sira sponsorowała zespół folklorystyczny Sieradzanie.

"Sira" była największym w XX wieku zakładem w Sieradzu. Były dumą miasta . W latach siedemdziesiątych zatrudniały około 3.000 osób. W pierwszym roku istnienia (1956) wyprodukowały 192 tys. sztuk wyrobów o łącznej wartości około 12 mln zł. W 1960 było już ponad 7,2 mln wyrobów dziewiarskich na kwotę 464 mln zł. Eksportowano je między innymi do USA, ZSRR i Europy zachodniej. W roku 1960 załoga licząca około 2000 pracowników zwyciężyła w ogólnopolskim współzawodnictwie zakładów pracy. Zdobyła także sztandar Przechodni Ministra Przemysłu Lekkiego i Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego. W roku 1968 roczna produkcja "Siry" wynosiła 7 procent wartości całej branży odzieżowej. W szczytowym 1976 roku wyprodukowano prawie 12 mln sztuk wyrobów. Rok później firma objęła patronatem Zespół Pieśni i Tańca "Sieradzanie". W roku 1995 zakład postawiono w stan likwidacji, a jego koniec nastąpił rok później.

Dodajmy, że wystawę zorganizowano przy wsparciu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradz, Filia nr 1, której dyrektorem jest dr Zbigniew Łuczak.