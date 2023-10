"Koperty życia" w gminie Sieradz? Interpelacja zgłoszona na sesji Rady Gminy ZDJĘCIA

- Starsze osoby, często mieszkające samotnie borykają się z licznymi chorobami, co nigdzie nie jest odnotowane, w żadnych dokumentach, papierach - mówi pomysłodawczyni. - Nie wiadomo jakie przyjmują leki, stąd też potrzeba, aby taka informacja znalazła się gdzieś w domu. To może być niezwykle pomocne w chwili kiedy pojawi się pogotowie ratunkowe lub ratownicy z SOR. To przyspieszy podjęcie decyzji o sposobie leczenia oraz o tym, czy pacjenta zabierać do szpitala, czy nie. W Polsce już kilka samorządów w Polsce weszło w tą akcję, między innymi w dzielnicy Ochota w Warszawie. Zwrócą się też z prośbą do marszałka województwa o rozpropagowanie akcji w naszym regionie.