Prasówka z września 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Sieradzu? Bądź na bieżąco

To wielki dzień nie tylko dla Warty i całej gminy, ale także powiatu sieradzkiego. W sobotę otwarto oficjalnie w stolicy gminy halę sportową jak marzenie. To przepiękny, funkcjonalny obiekt, który służył będzie nie tylko sportowcom. Kosztowała 5 876 509,00 zł, a dofinansowanie wyniosło aż 2 388 800,00 złotych. Inwestycja powstała w ramach programu ,,Sportowa Polska’’ w ramach dofinansowania otrzymanego z Ministerstwo Sportu i Turystyki

Do walki o udział w finale Eurowizji zgłosił się Marcin Maciejczak. Młody wokalista z naszego regionu zapowiedział, że przygotowuje już piosenki-propozycje skomponowane z myślą o konkursie. Byłby to kolejny etap w karierze finalisty The Voice Kids. Zobacz jaką metamorfozę przeszedł na przestrzeni lat.