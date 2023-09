Rajd Szlakiem walk nad Wartą 1939 PTTK Sieradz 2023. W trasę wyruszyło prawie 250 turystów ZDJĘCIA

Był to 46. Rajd „Szlakiem walk nad Wartą 1939” organizowany przez Oddział PTTK w Sieradzu. - Liczba uczestników, szczególnie młodych ludzi jest naprawdę budująca – nie ukrywał satysfakcji Robert Kielek z grupy Detektywi Pól Bitewnych Sieradz 1939, która współorganizowała rajd zapewniając merytoryczną oprawę wędrówki. - My żyjemy tą tematyką na co dzień, a młodzi ludzie skądś się muszą dowiedzieć o historii. Rajd jest świetną okazją ku temu. Odwiedzamy miejsca związane z tamtymi wydarzeniami, przekazujemy informacje o źródłach, z których można czerpać dalszą wiedzę. Chcemy, by kolejni pielęgnowali po nas pamięć o naszych bohaterach.

Rozpoczęcie wędrówki nastąpiło od tablicy poświęconej zwycięskiej potyczce żołnierzy polskich z niemieckimi we wrześniu 1939r., znajdującej się przy Galerii Sieradzkiej; następnie rajdowcy przemaszerowali do Sieradzkiej Bazyliki i zatrzymali się przed tablicą poświęconą majorowi Ludwikowi Siemińskiemu - oficerowi Wojska Polskiego zamordowanemu w Katyniu, aby wysłuchać prelekcji i złożyć należny hołd. Kolejnym punktem rajdu był pomnik Bohaterów Września 1939 r. przy moście ; dalej piechurzy przemieścili się do mostu kolejowego i do schronów z czasów II wojny światowej, gdzie z pokazem uzbrojenia czy mundurów czekali na turystów członkowie Stowarzyszenia Historycznego „Strzelcy Kaniowscy". Uczestnicy rajdu odwiedzili również miejsce upamiętniające ostatnie chwile życia Teofila Jurka - ostatniego żołnierza września 1939 r. Dotarli ponadto do miejsca pamięci w lesie Uroczysku Ruda - Męka Księża w Sieradzu związanego z 8 baterią III dywizjonu 10. Pułku Artylerii Lekkiej z Łodzi z września 1939 roku. Wędrówka zakończyła się na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu.