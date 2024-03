Prasówka Sieradz 28.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sieradzu nie minęło Cię nic ważnego

O ile procent wrasta zainteresowanie majonezem w okresie wielkanocnym? Jak w ostatnim roku zmieniła się jego cena? Kto wygrywa odwieczną batalię o podniebienia polskich konsumentów: majonez Kielecki czy Winiary? To sprawdzili eksperci z aplikacji PanParagon. Analiza powstała na podstawie danych pozyskanych z paragonów.

Kiełbaski zapiekane w cieście to przysmak pochodzący z kuchni brytyjskiej. Znane są pod nazwą „toad in the hole”, czyli ropucha w jamie. Zazwyczaj kiełbaski grilluje się lub podsmaża na oleju w naczyniu żaroodpornym i zalewa wytrawnym cieście naleśnikowym. Takie danie sprawdzi się na śniadanie, a także jako przekąska na Wielkanoc. Sprawdź przepis na wyraziste kiełbaski zapiekane w cieście nie tylko na święta.