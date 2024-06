Posiadali nielegalną broń, kłusowali i pędzili bimber. Grozi im więzienie ZDJĘCIA

- Policjanci z komisariatu w Złoczewie uzyskali informacje, że na terenach leśnych dochodzi do kłusownictwa - mówi asp. sztab. Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. - Dzięki skrupulatnej pracy funkcjonariusze wpadli na trop dwóch mieszkańców powiatu sieradzkiego w wieku 48 i 54 lat, którzy mogli mieć związek z tym przestępczym procederem. Policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Sieradzu zbierali materiał dowodowy. Weszli też na teren posesji należących do typowanych mężczyzn. W działaniach brali również udział łódzcy funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji, Oddziału Prewencji Policji, Laboratorium Kryminalistycznego, a także policjanci sieradzkiej komendy i podległych komisariatów. Wynik przeszukania potwierdził przypuszczenia śledczych. W pomieszczeniach gospodarczych obydwu mężczyzn policjanci znaleźli nielegalną broń wraz z akcesoriami,takimi jak tłumikami, lunetami, urządzeniami optycznymi oraz amunicję. Zabezpieczyli cztery jednostki broni oraz ponad 640 sztuk amunicji. Okazało się, że 54-latek, trudnił się jeszcze nielegalnym wytwarzaniem alkoholu. Mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na postawienie mężczyznom prokuratorskich zarzutów. Obydwaj podejrzani usłyszeli zarzuty posiadania broni i amunicji bez wymaganego zezwolenia. 54-latek odpowie również za polowanie bez wymaganych uprawień, w tym w obecności dziecka do 18 roku życia, bezprawne pozyskiwanie zwierzyny łownej oraz nielegalne wytwarzanie wyrobów spirytusowych. Za te przestępstwa grozi im kara do ośmiu lat pobawienia wolności.