Pilne! Pożar w bloku przy ul. Sikorskiego w Sieradzu. 35 osób ewakuowanych! ZDJĘCIA

- W bloku przy ulicy Sikorskiego 3 doszło późnym popołudniem do pożaru w piwnicy - mówi st. kpt. Marcin Zwierzak, dowódcza Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej kierujący akcją. - Sytuacja jest już opanowana, choć akcja trudna, ze względu na silne zadymienie klatek schodowych, będące drogą ewakuacyjną zostały nawet na chwilę odcięte.Strażacy używali aparatów tlenowych. Z bloku ewakuowano 35 osób przez strażaków, bądź też one same się ewaukowały. Nikt nie ucierpiał na szczęście w pożarze. Na razie trudno stwierdzić, co było przyczyną wybuchu ognia. W akcji bierze udział siedem zastępów straży zawodowej i ochotniczej.