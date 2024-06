Sieradzki magistrat ogłosił przetarg na rewitalizację Parku Staromiejskiego WIZUALIZACJE

- Inwestycje te wpisują się w Strategię Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020-30. Ich realizacja przewidziana jest w ciągu dwóch-trzech lat. Sama strategia, po kilkunastu miesiącach pracy, została przyjęta we wrześniu 2021 r. Przyjęty wówczas dokument jest odpowiedzią na zmieniające się uwarunkowania i wyzwania, które stoją przed nami w najbliższych latach. Strategia przedstawia spójny plan powiązanych i przemyślanych działań, określając wizję i cele rozwoju Sieradza w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym - mówi Paweł Osiewała, prezydent Sieradza.

Sieradzki magistrat na zagospodarowanie terenów nad rzeką (włącznie z budową bulwarów oraz tras rowerowych - dokumentacja na te części inwestycji będzie prowadzona w odrębnym postępowaniu) ma zabezpieczone blisko 14 mln euro. Aż 10,8 mln euro pochodzić będzie z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027 (z budżetu miasta pochodzić będzie ok. 3 mln euro).

Odpowiedzi sieradzan nie dziwią. Sieradz już od czasów Piastów ściśle związany jest z rzeką Wartą. Miasto unosi się nad jej doliną wieżami gotyckich kościołów i współczesnych budynków. To właśnie do niej „przytulony" jest park Staromiejski, który w tym roku obchodzi 200. rocznicę swojego istnienia. Centralnym punktem parku jest amfiteatr, który za rok liczyć już będzie sobie 55 lat.

Aktywny udział w pracach przy Strategii brali udział również mieszkańcy Sieradza. To właśnie sieradzanie wskazali, że najatrakcyjniejszym miejscem, w którym lubią spędzać wolny czas, jest rzeka Warta i tereny nadrzeczne (76% odpowiedzi). Blisko połowa badanych sieradzan za takie miejsce uznała także parki i tereny zielone. Jednocześnie blisko 30% biorących udział w konsultacjach zwróciło uwagę, że w pierwszej kolejności trzeba zadbać o rozwój oferty kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej.

Część nr 1 - wzmocnienie ochrony przyrody i bioróżnorodności w Parku Staromiejskim. Przedmiotem projektu jest rewitalizacja Parku Staromiejskiego w Sieradzu obejmująca m.in.: a) modernizację/rozbudowę ścieżek pieszych/pieszo-rowerowych w formie szlaków dydaktyczno-edukacyjnych, których centrum będzie stanowić skwer Arego Sternfelda, b) modernizację/rozbudowę oświetlenia parkowego, c) wyeksponowanie drzew o charakterze pomnikowym, d) wykonanie projektu nasadzeń wraz z tabliczkami informacyjnymi, e) wzbogacenie parku o nowe nasadzenia, krzewy i byliny z ukierunkowaniem na podniesienie atrakcyjności miejsca z punktu widzenia bioróżnorodności, f) regenerację zbiornika wodnego, g) urządzenie tematycznych ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych wraz z wyposażenie ich w atrakcyjne urządzenia edukacyjne, w tym m.in. tablice edukacyjne, h) wykonanie edukacyjnego/tematycznego placu zabaw, którego myślą przewodnią będzie ekologia, i) realizacje elementów małej architektury (m.in. ławki, kosze na odpady), j) czynną ochronę gatunkową roślin i zwierząt (m.in. rozwieszenie budek lęgowych dla różnych gatunków ptaków, budowa budek dla nietoperzy), k) monitoring, l) toaletę, m) udostępnienie terenu dla osób z niepełnosprawnościami.

Sieradzki magistrat na oferty firm zainteresowanych wykonaniem dokumentacji projektowej czeka do 8 lipca. Pod uwagę przy rozstrzyganiu przetargu będzie brana nie tylko zaproponowana cena ale także doświadczenie projektanta. Zwycięzca postępowania będzie miał rok czasu na przygotowanie projektu, licząc od dnia zawarcia umowy.

W marcu i kwietniu tego roku, sieradzanie mieli też możliwość wypowiedzenia się w sprawie planowanych inwestycji nad rzeką. Przedstawione wówczas koncepcje zagospodarowania tej części miasta wzbudziły ogromne zainteresowanie, a do magistratu wpłynęło wiele sugestii od sieradzan, z których część będzie uwzględniona już na etapie projektowania inwestycji.

Część nr 2 - przebudowa amfiteatru w Sieradzu. 4.1. Przedmiotem projektu jest przebudowa amfiteatru w Sieradzu obejmująca m.in.: a) przebudowę widowni, b) przebudowę zadaszenia widowni oraz sceny, c) przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku zaplecza socjalnego, zawierającego zaplecze sceny, garderoby i niezbędne pomieszczenia socjalne i sanitarne dla występujących, d) zaprojektowanie w poziomie piwnic sali wielofunkcyjnej z zapleczem gastronomicznym, e) wyposażenie projektowanych pomieszczeń w biały montaż, meble wbudowane i ruchome, sprzęt wbudowany i ruchomy, według zestawienia wyposażenia uzupełnionego o wyposażenie specjalistyczne, ustalone z Zamawiającym w trakcie wykonywania dokumentacji (technologia sceny, zaplecza sceny), f) budowę toalet publicznych, g) budowę ogrodzenia, h) zagospodarowanie terenu polegające na budowie dojść i dojazdów, schodów terenowych, tarasów, zieleni dekoracyjnej i innych elementów architektonicznych, i) poszerzenie i przebudowę alejek pieszych wskazanych na zagospodarowaniu terenu, przystosowanie ich do ruchu aut obsługi technicznej, dostawców, autokarów, j) udostępnienie terenu dla osób z niepełnosprawnościami.

Każda z tych inwestycji jest odpowiedzią na konkretne potrzeby i oczekiwania sieradzan, jednocześnie wpisując się w szersze cele Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020 - 2030, które dążą do poprawy jakości życia, promocji aktywności fizycznej i kulturalnej oraz wzmacniania lokalnej wspólnoty. Realizacja tych projektów stanowi strategiczne działanie, mające na celu nie tylko zaspokojenie aktualnych potrzeb mieszkańców, ale także przyciągnięcie turystów i nowych mieszkańców, co przyczyni się do długoterminowego rozwoju i prosperity Sieradza.

Źródło: UM Sieradz