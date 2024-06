Pilne! Tragedia na Wartą. Strażacy wyłowili ciało 21-latka. Pomogły drony! ZDJĘCIA Dariusz Piekarczyk

Od sobotniego popołudnia do wczesnych godzin popołudniowych w niedzielę trwała akcja poszukiwawcza 21-latka, który w godzinach popołudniowych wszedł, w okolicach mostu kolejowego, do rzeki Warty i zniknął w jej nurtach. Był tam z dwoma towarzyszami, którzy samego wejścia do wody nie widzieli, bo oddalili się na pewien czas. Po powrocie na brzegu zastali koc, ubranie i zawiadomili policję. W sobotę trwającą kilka godzin akcję poszukiwawczą zakończono około godziny 23. W niedzielę wznowiono około 9. Ciało mężczyzny strażacy znaleźli w okolicach mostu kolejowego, dzięki użyciu drona.