Kapłan spod Zadzimia odpowiedzialny za media diecezji włocławskiej ZDJĘCIA

Ksiądz Przemysław Pilarski przyjął święcenia 12 czerwca 2011 roku. Jego pierwsza parafią było Sanktuarium Matki Bożej Księżnej Sieradzkiej w Charłupi Małej. To parafia pod wezw. Najświętszej Marii Panny. Następnie przeszedł do parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny i św. Jana Apostoła we Włocławku. Był także duszpasterzem diecezjalnym młodzieży.