Miał dwa kilogramy narkotyków i może trafić za kraty na 12 lat ZDJĘCIA

- Policjanci od jakiegoś czasu podejrzewali, że 39-letni mieszkaniec Sieradza może posiadać nielegalne substancje - mówi asp. sztab.Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. - 16 maja w centrum miasta funkcjonariusze zauważyli będącego w ich zainteresowaniu mężczyznę. Policyjna kontrola potwierdziła posiadane wcześniej informacje. W plecaku 39-latka funkcjonariusze znaleźli torebki foliowe z nielegalnymi substancjami. Mężczyzna wyjaśnił, że są to narkotyki i twierdził, że posiada je na własny użytek. Policjanci zabezpieczyli nielegalne środki i zatrzymali 39-latka. Z zebranych wcześniej przez kryminalnych informacji wynikało, że mężczyzna posiada posesję na terenie powiatu sieradzkiego, gdzie może ukrywać narkotyki. 39-latek był wyraźnie zdenerwowany w czasie przeszukania pomieszczeń w budynku mieszkalnym. Okazało się, że w piecu kaflowym pod śmieciami policjanci znaleźli kolejne torby foliowe z zakazanymi substancjami. Wstępne badanie zabezpieczonych środków potwierdziło, że było to prawie 1200 gramów mefedronu i około 800 gramów amfetaminy. Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu. Podejrzany usłyszał prokuratorskie zarzuty uczestniczenia w obrocie znacznej ilości środków odurzających. Sąd na wniosek Prokuratora Rejonowego w Sieradzu zastosował wobec 39-latka 3-miesięczny tymczasowy areszt. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna był wcześniej notowany przez policję.