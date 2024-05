Jak mieszkają i pracują więźniowie w sieradzkim Zakładzie Karnym? Zobaczcie ZDJĘCIA

Strzelanina w więzieniu

26 marca 2007 roku w sieradzkim więzieniu doszło do tragedii o której usłyszał cały świat. 28-letni wówczas strażnik Damian C. pełniący służbę na wieżyczce przy bramie wjazdowej, zaczął strzelać około 8.30 do nieuzbrojonych policjantów, którzy przyjechali po osadzonego. Zabił trzech z nich i ciężko ranił aresztanta, po czym sam został postrzelony i zatrzymany przez funkcjonariuszy policji.

W procesie przed Sądem Okręgowym w Sieradzu, a następnie Sądem Apelacyjnym w Łodzi Damian C. został prawomocnie skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Kasację obrońcy, który był znany sieradzki adwokat (obecnie na emeryturze) oddalił Sąd Najwyższy.

Sieradzkie więzienie ma prawie 200 lat

Więzienie w Sieradzu powstało z inicjatywy Fryderyka Skarbka w 1836 roku w budynkach po manufakturze. Karę wykonywano tam w systemie celkowym (więźniowie w nocy byli odosobnieni pojedynczo w celi, zaś w dzień pracowali wspólnie). W roku 1868 więzienie przejęli Rosjanie. Posiadało ono już wówczas własny szpital, kaplicę, fabrykę płótna i przędzalnię. W okresie II Rzeczypospolitej więzienie służyło polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. W czasie II wojny światowej, wykorzystywane przez hitlerowców, stało się miejscem martyrologii Polaków. Po wojnie obiekt w dalszym ciągu pełnił funkcje izolacyjne. W 1956 roku został podporządkowany resortowi sprawiedliwości.