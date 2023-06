Od rycerza do żołnierza - piknik rekonstruktorów historycznych w Sieradzu ZDJĘCIA Dariusz Piekarczyk

Do sieradzkiego skansenu zjechały grupy rekonstruktorów historycznych z całego naszego regionu. Pretekstem przyjazdu do Sieradza jest piknik historyczny "Od rycerza do żołnierza" zorganizowany przez miejscowe Muzeum Okręgowe, któremu szefuje Piotr Gutbier.