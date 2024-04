Odpust w prastarej parafii św. Wojciecha w Sieradzu-Męce. Było na ludowo ZDJĘCIA

Po mszy świętej wokół kościoła przeszła uroczysta procesja, jedna z barwniejszych w okolicy, głównie za sprawą asysty ubranej w sieradzkie stroje regionalne, ubierane między innymi przez mieszkanki Podłężyc, Woźnik, Rudy, Męki. Obecne były także poczty sztandarowe okolicznych jednostek OSP oraz duchowieństwo z okolicznych parafii. W uroczystości brał także udział prezydent Sieradza Paweł Osiewała. Co ciekawe, parafia wchodzi w skład dekanatu zduńskowolskiego, którego dziekanem jest ks. prałat Dariusz Kaliński.

Parafia w Męce jest jedną z najstarszych nie tylko w naszym regionie, ale w Polsce. Została erygowana już w drugiej połowie XIII wieku.Do 1318 roku należała do archidiecezji gnieźnieńskiej, z kolei w latach 1260 - 1358 była pod zarządem Kanoników Regularnych Lateran. W roku 1548 lub 1571 wcielona została do mensy mansjonarzy kolegiaty sieradzkiej.

Obecny kościół wzniesiony został z fundacji pochodzącej z parafii w Męce biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebnickiego. Miało to miejsce przed 1679 rokiem. W roku 1870 odnowiony staraniem proboszcza Jana Moczyńskiego. W latach 1949 - 1951 rozbudowany za kadencji ówczesnego proboszcza ks. Stanisława Szatko, który pochodził z Firlejowa koło Lwowa (obecnie Ukraina). Z kolei w latach 1999 - 2003 świątynia przeszła remont generalny. Proboszczem był wówczas ks. Grzegorz Drzewiecki, który jest obecnie prałatem i kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Księżnej Sieradzkiej w Charłupi Małej. Obecny proboszcz jest tu od roku 2006.

Dodajmy, że obok świątyni jest stary, według legendy mający około 1000 lat dąb. Pod nim zatrzymać miał się biskup Wojciech, późniejszy święty, w drodze do Prus. Tam zresztą, 23 kwietnia 997 roku, zginął w pobliżu dzisiejszego Pasłęka.