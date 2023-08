Królewskie powitanie pielgrzymów. To możliwe tylko w Sieradzu! ZDJĘCIA, FILM

Pątników wprowadziła do miasta asysta motocyklowa z grupy Sieradzanie, która otwierał Jacek "Blacha" Mikołajczyk.

Potem szli przewodnicy Stanisław Kosatka, Grzegorz Ramuś oraz Paweł Kowalczyk. Za nimi sieradzki pielgrzymkowy krzyż, który niósł Kazimierz Kosecki. I asysta aż kłująca w oczy niepowtarzalnymi sieradzkimi krasnymi, ubarwionymi wyszywanymi kwiatkami, strojami. Zaraz za nią dziewczęta, także po sieradzku, a potem wiekowe chorągwie z prastarej świątyni mające po kilkadziesiąt, a niektóre i ponad 100 lat. Były na wejściu na Jasną Górę, wiec są i na przywitaniu. Chodziły z dziadami, pradziadami, chodzą i teraz. Nagle strażacy włączyli syreny. Po obu stronach ulicy sieradzanie z naręczami kwiatów, które rzucają na umęczonych, ale szczęśliwych pielgrzymów.

Kiedy czoło doszło do świątyni Stanisław Kosatka padł na kolana przed murem i z wielką miłością oraz oddaniem pocałował. - To w podzięce, że doszliśmy szczęśliwie, ale już i z prośbą o kolejny rok - mówił ze łzami w oczach. Proboszcz Bazyliki Mniejszej ksiądz infułat Marian Bronikowski pochylił głowę i pocałował z oddaniem krzyż pielgrzymkowy. Prezydent miasta Paweł Osiewała, także pielgrzym, ściskał się z ludźmi. Ksiądz Sławomir Kasprzak w przemoczonej sutannie także odwzajemniał uściski. Poseł na Sejm RP Piotr Polak, który również był na powitaniu kręcił z niedowierzaniem głową - nigdy wcześniej nie widział takiego powitania. Cóż, nie widział, bo nie był w Sieradzu. Tak pielgrzymów wita się od wieków w naszym mieście.