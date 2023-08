Startujemy! W poniedziałek ruszają zapisy na 413 Sieradzką Pielgrzymkę na Jasną Górę FOTO Dariusz Piekarczyk

W najbliższy poniedziałek (14 sierpnia) ruszają zapisy do udziału w 413. Sieradzkiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę, która wyruszy w drogę rankiem 22 sierpnia, po mszy świętej w Bazylice Mniejszej. To jednak z najstarszych polskich pielgrzymek pieszych do Częstochowy.