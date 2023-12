Świąteczne Gwiazdeczki 2023 w Sieradzu i powiecie sieradzkim. Wyniki plebiscytu ZDJĘCIA

To jedna z najpiękniejszych tradycji naszej gazety. Co roku okładki świątecznego wydania zdobią zdjęcia dzieci naszych Czytelników. Wcześniej - w czwartek, 23 listopada - do gazety dołączyliśmy specjalny dodatek, w którym zamieściliśmy kilkaset fotografii najmłodszych, które ich rodzice przesłali w ramach akcji Świąteczne Gwiazdeczki.

- Publikacja zdjęcia na okładce gazety to piękna rodzinna pamiątka. W tym samym dniu wewnątrz wydania ukazuje się też specjalny dodatek z dużymi zdjęciami dzieci z każdego miasta i powiatu w naszym regionie - mówi Bogusław Kaczmarek, pomysłodawca akcji. - Rodzice co roku chętnie przesyłają zdjęcia swoich pociech, a później w głosowaniu wybierają dziecko na okładkę.

