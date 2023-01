Radosny Orszak Trzech Króli w Sieradzu. W procesji szły tłumy wiernych ZDJĘCIA

W procesji brały udział całe rodziny, niektórzy z wiernych mieli na głowach papierowe korony.

- Z radością bierzemy udział w procesji, bo to znak, że życie powoli wraca po pandemii do normalności - mówi Ewa Nawrocka. - Nie wyobrażaliśmy sobie, żeby nas tu dziś nie było. To nasza manifestacja wiary. Procesję ofiarujemy na rzecz pokoju w Ukrainie. Dziś prawosławni, a przecież są także u nas w Sieradzu, mają Wigilię Bożego Narodzenia.