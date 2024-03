Wiosenna sesja i apel o adopcję podopiecznych schroniska w Czartkach. Prezentują się Makarena, Nemo i Luna ZDJĘCIA Paweł Gołąb

Nadejście wiosny to doskonała okazja, by okazać serce bezdomnym zwierzakom. Taki cel przyświecał radosnej sesji, do której stanęli czworonożni podopieczni schroniska Funny Pets w Czartkach. Zobaczcie.