Tłumy wiernych witały Cudowny Obraz Pani Jasnogórskiej tam, gdzie byli bożgrobcy ZDJĘCIA

- Parafia nasza jest szczególna, a pierwsze wzmianki o niej sięgają XIII wieku - mówi ks Krzysztof Kaźmierczak. - Mówią o drewnianym kościele, który spłonął i rodzina Łubieńskich mająca dwór w pobliskiej wsi Łubna, a dodam że z rodziny tej pochodził Maciej, prymas Polski, podjęła decyzję żeby zbudować tu klasztor i sprowadzili Rycerzy Grobu Pańskiego z Miechowa. W 1626 roku rozpoczęto tutaj budowę klasztoru, a dwa lata później konsekrowano świątynię. Od tego czasu przez prawie 200 lat przebywali tu bożogrobcy. Tu tworzyli duszpasterstwo, opiekowali się kościołem i klasztorem. Trwali tu do 1865 roku, a niektórzy mówią że byli tu dłużej. Po śmierci ostatniego z zakonników kościół przejęła diecezja. Do dziś pozostał po nich budynek klasztoru, a prawdopodobnie żyło tu trzech lub czterech zakonników. W budynku zachowały się byłe cele zakonne, cela przeora oraz kaplica, która jest obecnie refektarzem. I kościół w którym najbardziej wyraźnym znakiem ich pobytu jest ołtarz główny ze przepiękną sceną ukrzyżowania, a to scena która jest w każdym właściwie kościele tego zgromadzenia. Jest też przepiękny krucyfiks. Kiedyś o tym krzyżu ludzie mówili, że słynął łaskami, że tu dokonywały się cuda, uzdrowienia. Jak mówią przekazy nawet wskrzeszenia, jak choćby małego dziecka stratowanego przez pędzące konie. Zachowały się wota będące wyrazem czci krzyża wągłczewskiego. Wota za różnorakie uzdrowienia. Są one umieszczone w prezbiterium. W świątyni jest też krzyż z podwójnymi ramionami, a to charakterystyczny znak bożogrobców. Jest on na chórze. Poza tym niewiele po nich pozostało, a to dlatego że w czasie wojny stacjonowali tu żołnierze niemieccy, w kościele zrobili sobie skład amunicji, a mieszkali w pomieszczeniach poklasztornych. Niemcy wszystko co cenniejsze, w tym pokaźną bibliotekę, albo zniszczyli, albo wywieźli. Wywieźli też XVII-wieczny dzwon. Zniszczyli wszystkie kroniki, dokumenty parafialne. Ostały się dwa kielich, przepiękna monstrancja, stare ornaty, o tyle. Nie znamy, niestety, nazwisk, zakonników. W Muzeum Okręgowym w Sieradzu są bodajże dwa obrazy bożogrobców, ale co do tego że to wągłczewianie pewności nie ma, bo byli także w Męce koło Sieradza. Opiekowali się tam szpitalem. Nie przetrwały też ich groby, choć kiedy ostatnio robiliśmy remont świątyni, a więc przebudowywaliśmy prezbiterium i zakładaliśmy nową posadzkę, dotarliśmy do krypt. Jest tam zaznaczony jeden pochówek. Nie ma jednak tabliczki, kto tu jest pochowany. Na cmentarzu są pochowani natomiast dobrodzieje klasztoru.