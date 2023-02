Kradł perfumy, ale wpadł w ręce policji i grozi mu do 7,5 roku więzienia

- 18 lutego 2023 roku przed godziną 10 dyżurny sieradzkiej policji otrzymał zgłoszenie, że w jednej z galerii na terenie miasta pracownik ochrony ujął złodzieja markowych perfum - mówi asp. sztab Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. - Kamery monitoringu zarejestrowały jak mężczyzna podszedł do regału sklepowego z perfumami, wziął towar i schował go w odzieży. Następnie szybko przekroczył linię kas, nie płacąc za niego. Ochroniarz natychmiast zainterweniował i ujął złodzieja na terenie galerii. O całej sytuacji powiadomił policję. Na miejsce przyjechali mundurowi. Policjanci ustalili, że sprawcą był 30-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego. W jego odzieży znalezione zostały markowe perfumy warte ponad 2200 złotych. Odzyskany towar powrócił do dalszej sprzedaży. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do komendy, gdzie trafił do policyjnej celi. Okazało się, że to nie jedyne przewinienie na koncie 30-latka. Monitoring sklepu zarejestrował, jak kilka dni wcześniej w tej samej drogerii mężczyzna ten również ukradł markowe perfumy. Wartość skradzionego wówczas mienia oszacowano na ponad 1200 złotych. 30-latek usłyszał dwa zarzuty kradzieży. W rozmowie z policjantami twierdził, że pogorszyła się jego sytuacja materialna i nie stać już go na "takie" perfumy. Za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna działał jednak w warunkach recydywy, dlatego musi liczyć ze zwiększonym wymiarem kary.