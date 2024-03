Już 23 marca Wystawa Sieradzkich Stołów Wielkanocnych w Starostwie Powiatowym ZDJĘCIA

Zaprezentują się przedstawiciele wszystkich 11 gmin z terenu powiatu, ale stołów będzie 12, bowiem swój wystawi także Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Ponadto swoje stoiska mają też mieć rękodzielnicy, którzy przedstawią koronki, pisanki i dekoracje świąteczne. To impreza, która od wielu lat przyciąga tłumy mieszkańców naszego regionu. Dodajmy, że będzie możliwość degustacji, ale także i zakupu produktów wielkanocnych.

- Gorąco zachęcam, aby odwiedzić tego dnia salę C - mówi starosta sieradzki Mariusz Bądzior. - To impreza z której jesteśmy dumni i której nam w Polsce zazdroszczą. Jest to promowanie naszego sieradzkiego folkloru nie tylko poprzez wielkanocne potrawy i smakołyki, ale także stroje ludowe.