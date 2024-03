Policjanci podsumowali 2023 rok.Było więcej przestępstw, ale większa wykrywalność FOT

W 2023 roku policjanci zrealizowali 14547 służb patrolowych, co oznacza, ze każdego dnia na teren powiatu wyjeżdżało średnio 40 funkcjonariuszy. Przeprowadzono10341 interwencji.

- Nastąpił wzrost liczby przestępstw, przy jednoczesnym dużym wzroście ich wykrywalności, co przełożyło się na osiągnięcie największego wskaźnika w garnizonie łódzkim - mówi asp. sztab Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. - Największą wykrywalność odnotowano w zakresie przestępczości gospodarczej, a wyniosła ona aż 97,49 procent, a w roku 2022 było to 78,77 procent. Odnotowaliśmy spadek kradzieży z włamaniem o 52 przestępstwa oraz z 20 do 7 spadła liczba przestępstw rozbójniczych.Z kolei efektem działań policjantów ruchu drogowego było t szereg akcji prewencyjnych oraz profilaktycznych. Przeprowadzonych zostało 16093 kontroli drogowych, spadła liczba nietrzeźwych kierujących, których policjanci wyeliminowali z dróg naszego powiatu. W 2023 roku mundurowi drogówki zatrzymali 162 nietrzeźwych kierujących, czyli o 12 mniej niż w 2022 roku. Bezpieczniej było na naszych drogach. W porównaniu do roku ubiegłego spadła liczba wypadków drogowych z 48 do 41, a także o 15 zmniejszyła się liczba osób rannych. Nieznacznie wzrosły natomiast kolizje drogowe, bo z 773 w 2022 roku do 778 w roku minionym. Najczęstszymi przyczynami wypadków drogowych było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu.